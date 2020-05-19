Екатеринбуржцы отметили день рождения императора Николая II

13:05 | 20.05.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге отметили 152 годовщину со дня рождения Николая II.



Как рассказали в пресс-службе городской Епархии, вчера, 19 мая, состоялся православный велопробег по маршруту Царского крестного хода от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганину Яму.



Также в Екатеринбурге вчера стартовал онлайн-флешмоб «Дни Белого цветка в Екатеринбурге». Принять в нем участие уральцы могут, выложив в соцсети фотографии с белыми цветами, изготовленными в ходе онлайн-мастер-классов с хэштегами #БелыйЦветок2020, #ВремяЗаботы. Авторам лучших работ в Епархии пообещали вручить памятные подарки.



Следует отметить, что в этом году фестиваль «Дни белого цветка» посвящен теме «Милосердие в период пандемии».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»