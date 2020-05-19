В центре Екатеринбурге горит двухэтажное здание

12:28 | 20.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге на Вайнера, 16а горит двухэтажное административное здание, об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.



«По предварительной информации очаг пожара находился на 1-ом этаже здания в подсобном помещении и по пустотам распространился на 2-ой этаж. В здании сильное задымление. Работает три звена газодымозащитной службы», - сказали в МЧС.



На месте работают 19 единиц техники и около 50 человек личного состава. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»