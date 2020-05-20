В рамках акции #МыВместе в Свердловской области было отработано 45 тысяч звонков на горячую линию

12:05 | 20.05.2020

Фото: скриншот видеотрансляции

В Свердловской области в рамках всероссийской акции #МыВместе за два месяца было отработано 45 тысяч обращений на горячую линию, об этом заявил вице-губернатор Сергей Бидонько на брифинге.



«В пиковые периоды доставку продуктов и лекарств осуществляло 3,5 тысячи волонтеров. Жителям старше 65 лет к началу праздников доставлено 40 тысяч продуктовых наборов», - сказал Бидонько.



Кроме того, ко Дню защиты детей будет сформировано 250 наборов для етей с ограниченными возможностями.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»