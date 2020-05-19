В Свердловской области на 3,7% вырос уровень преступности

11:31 | 20.05.2020

Фото: tumblr.com

Уровень преступности в Свердловской области по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос на 3,7%, об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.



Так, за последние 4 месяца на территории Среднего Урала было зарегистрировано 18 992 преступления. При этом больше всего было совершено преступлений категории небольшой тяжести – 49,5%, 24% преступлений являются тяжкими или особо тяжкими. Количество преступлений средней тяжести снизилось на 0,6%, а количество особо тяжких и тяжких выросло на 6,8% и 9,9% соответственно. Количество преступлений небольшой тяжести выросло на 3,7%.



Более половины преступлений – хищения чужого имущества (53,3%), с незаконным оборотом наркотиков связано 11,3% преступлений.



Отметим, что всего за 4 месяца было выявлено 9 459 лиц, совершивших преступления. 17,3% из них женщины, 5,7% - несовершеннолетние, 5,7% - учащиеся, 0,4% - студенты.



«Лицами, ранее совершавшими преступления, совершено 63,9 % расследованных деяний, в том числе ранее судимыми – 39,2 %. В состоянии алкогольного опьянения совершено 36,4 % преступлений, в состоянии наркотического опьянения – 0,4 %», - сказали в прокуратуре.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»