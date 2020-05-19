На Октябрьской площади в Екатеринбурге появилось граффити «Сквер наш!»

10:51 | 20.05.2020

Фото: Telegram-канал Е1



На Октябрьской площади уральской столицы появилось граффити с надписью «Сквер наш!». Его изобразил художник Роман Инк.



Напомним, что именно 20 мая год назад в уральской столице закончился конфликт из-за строительства храма в сквере у Театра драмы. Акции за сохранение площадки проходили с 13 мая 2019 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»