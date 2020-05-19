В Краснотурьинске будут судить свердловчанина, обвиняемого в убийстве друга

10:33 | 20.05.2020

Фото: stv24.tv

В Краснотурьинске будут судить местного 68-летнего жителя, обвиняемого в убийстве своего друга во время распития спиртных напитков, об этом рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Инцидент случился 7 февраля. Между друзьями произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый вначале ударил собутыльника по лицу, а затем пять раз ранил ножом. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.



В настоящее время материалы дела направлены в Краснотурьинский райсуд. Мужчине грозит до 6 до 15 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»