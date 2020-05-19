Деньги, выделенные на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге, потратят на ремонт вагонов

10:09 | 20.05.2020

Фото: transphoto.org

В Екатеринбурге ремонт вагонов метро будут проводить за счет средств, заложенных в городском бюджете на проектирование второй ветки.



Как рассказал мэр города Александр Высокинский в прямом эфире телеканала «Студия 41», выручка транспортных предприятий из-за пандемии упала, поэтому затраты необходимо компенсировать. Ремонтировать будут вагоны, которые ходят уже 30 лет и требуют капремонта. На эти работы предусмотрено 150 миллионов рублей.



Глава города отметил, что проектировка новой ветки останавливаться не будет. На это в бюджете осталось 90 миллионов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»