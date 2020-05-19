В Екатеринбурге для прогулок открыли ЦПКиО

09:13 | 20.05.2020

Фото: pravdaurfo.ru

В уральской столице сегодня, 20 мая, для прогулок и пробежек открылся ЦПКиО им. Маяковского. Из-за COVID-19 парк был закрыт почти два месяца, он не работал с 28 марта.



Как рассказали на сайте ЦПКиО, парк будет работать ежедневно с 6:00 до 22:00. Горожане смогут гулять там при условии, что будут соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.



Напомним, что ранее прогулки на свежем воздухе и занятия спортом разрешил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»