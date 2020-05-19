В Екатеринбурге на улице Волгоградской прорвало трубу

09:01 | 20.05.2020

Фото: Е1

На улице Волгоградской в Екатеринбурге сегодня утром прорвало трубу с горячей водой. Инцидент мог произойти из-за проведения опрессовок.



Как передает Е1, у местных жителей затопило подвалы с газовым оборудованием. В ЕТК сообщили, что все расходы жильцам будут компенсированы.



Стоит напомнить, что первый этап опрессовок завершится сегодня ночью.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»