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20:49 | 19.05.2020

Новые контейнерные площадки построят в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле энергетики построят новые контейнерные площадки доя мусора. Уже утверждено 27 новых адресов. Монтаж площадок планируется начать в июне.

Контейнерные площадки появятся в частном секторе Нижнего Тагила, а также в пригородных посёлках – Волчёвка, Уралец, Евстюниха и Студёный.

По словам замгенерального директора по строительству и эксплуатации объектов обращения с ТКО АО «Облкоммунэнерго» Андрея Яськина, в 2020 году изменились требования к установке контейнерных площадок. Согласно новым правилам, расстояние от места накопления отходов до границы земельного участка должно быть не более 100 метров.

Отметим, площадки для твердых коммунальных отходов строит «Облкоммунэнерго» в рамках концессионного соглашения с муниципалитетом. Всего предприятие создаст 191 место для накопления ТКО. Объём инвестиций составит порядка 30 млн рублей. Первые площадки установили в конце прошлого года в частном секторе.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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