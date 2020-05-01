Новые контейнерные площадки построят в Нижнем Тагиле

20:49 | 19.05.2020

В Нижнем Тагиле энергетики построят новые контейнерные площадки доя мусора. Уже утверждено 27 новых адресов. Монтаж площадок планируется начать в июне.



Контейнерные площадки появятся в частном секторе Нижнего Тагила, а также в пригородных посёлках – Волчёвка, Уралец, Евстюниха и Студёный.



По словам замгенерального директора по строительству и эксплуатации объектов обращения с ТКО АО «Облкоммунэнерго» Андрея Яськина, в 2020 году изменились требования к установке контейнерных площадок. Согласно новым правилам, расстояние от места накопления отходов до границы земельного участка должно быть не более 100 метров.



Отметим, площадки для твердых коммунальных отходов строит «Облкоммунэнерго» в рамках концессионного соглашения с муниципалитетом. Всего предприятие создаст 191 место для накопления ТКО. Объём инвестиций составит порядка 30 млн рублей. Первые площадки установили в конце прошлого года в частном секторе.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»