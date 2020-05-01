Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о мерах поддержки населения в период пандемии

20:02 | 19.05.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram рассказал о мерах поддержки населения в период пандемии коронавируса.



По словам губернатора, ежемесячные выплаты с апреля 2020 года на первого рождённого ребёнка полагаются 5 538 свердловским семьям, ежемесячные пособия на ребёнка - 11 110 получателям, а выплаты за рождение третьего и последующих детей - 3 520 семьям. Все указанные выплаты были продлены на полгода.



Также отмечается, что бюджете региона заложено порядка 350 млн рублей на единовременные выплаты в размере 5 тыс. рублей малоимущим, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, состоящими на учёте в органах соцзащиты. Положенные денежные средства уже получили свыше 63 тыс. таких семей (90,4%). Кроме того, выплаты на детей от 3 до 7 лет были назначены 391 уральской семье.



На региональные и федеральные стимулирующий выплаты медработникам, которые работают с пациентами с Covid-19, предусмотрено 1,5 млрд рублей. На выплаты зарплат сотрудникам одобрено 552 кредита предприятиям на общую сумму 1,5 млрд рублей, а объём поддержки 1 763 компаний со стороны банков составляет 1,7 млрд рублей. Выплаты в размере 5 тыс. рублей получили 3 723 человека, которые зарегистрировались до 1 апреля в качестве самозанятых. Все ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты в размере 1 тыс. и 5 тыс. рублей ко Дню Победы.



«Понимаю, что суммы не очень большие, и иногда требуется чуть больше времени, чем хотелось бы, на оформление всех документов для получения материальной поддержки. Я поручил до конца недели собрать всю информацию о проблемах, которые возникают с выплатами врачам и нуждающимся»,- резюмировал глава региона.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»