Директор Ural Music Night ищет актёров для съёмок мини-сериала

19:43 | 19.05.2020

Продюсерский центр «Лад» директора фестиваля Ural Music Night Евгения Горенбурга снимет в Екатеринбурге мини-сериал под рабочим названием «Гриша Субботин».



Как рассказали в пресс-службе центра, каждый эпизод сериала будет представлять отдельную историю и различный набор персонажей. Главный герой − Григорий − доставщик еды, простой парень, который постоянно попадает в необычные ситуации и помогает другим людям решать их нехитрые проблемы.



«За время своей работы Гриша сталкивается с хоббитами, сумасшедшими соседями, начинающими блогерами, бизнесменами, рок-музыкантами и другими героями. Через этих героев и ситуации, в которых они оказываются, мы видим комичный образ нашего общества»,- говорится в сообщении.



Мини-сериал является федеральным проектом. Сценаристом и режиссёром стал Леонид Андронов, автором художественных и документальных фильмов – Кирилл Котельников. Оператор-постановщик сериала − Робер Филатов, кастинг-директор − Александр Фукалов, исполнительный продюсер − Татьяна Неверова.



С 19 по 31 мая открыт приём заявок на кастинг актёров на главные и эпизодические роли.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»