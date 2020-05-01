В ИК-2 Екатеринбурга в ведре принесли телефоны и сим-карты

19:30 | 19.05.2020

Сегодня в исправительную колонию № 2 Екатеринбурга в ведре принесли девять телефонов, девять сим-карт, зарядные устройства и МР3 плейер с наушниками. Об этом сообщает начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области.



Обнаружили и изъяли технику при осмотре сотрудники оперативного отдела, отдела безопасности и отдела охраны.



Сообщается, что по факту обнаружения техники в настоящее время проводится проверка.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»