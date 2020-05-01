В центре Нижнего Тагила посадят 1610 кустов барбариса

18:23 | 19.05.2020

Фото: пресс-служба администрации муниципалитета

В центре Нижнего Тагила бригаде из Сарафановского питомника предстоит посадить 1610 кустов барбариса. Таким образом собираются восстановить благоустройство, нарушенное при строительстве линий наружного освещения в рамках программы «Светлый город».



Специалисты высаживают кустарники и восстанавливают газоны. Как рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета, сегодня стартовали работы по высадке кустарников на Театральной площади.



«Специалисты будут работать с раннего утра и до позднего вечера. Планируем управиться за один день»,− рассказала менеджер питомника Маргарита Дмитриева.



Известно, что после высадки кустарников на Театральной площади бригада перейдёт на проспект Строителей. Кроме того, запланированы работы по восстановлению газонов и посеву травы на проспектах Мира и Строителей, улицах Горошникова и Пархоменко. Работы будут продолжаться, пока нарушенное благоустройство восстановят в полном объёме.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»