Найдено тело 14-летней девочки из Туринска, пропавшей в прошлом году

17:57 | 19.05.2020

Фото: sm-news.ru

В одной из рек Туринского района найдено тело, предположительно, пропавшей в октябре 2019 года 14-летней девочки, передает Znak.com со ссылкой на поисковый отряд «Прорыв».



Напомним, 21 октября 2019 года девочка ушла в школу и не вернулась. Как рассказывал начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых, на следующий день ее вещи были найдены на берегу реки Туры. В поисках приняли участие сотрудники правоохранительных органов, служб спасения, волонтеры и водолазы, однако это не дало результатов. Поэтому следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).



На данный момент в ведомстве не комментируют ситуацию. «Пока проводятся необходимые экспертные исследования, поэтому следователи не готовы говорить достоверно о том, что найдена именно пропавшая без вести», – пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»