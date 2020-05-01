Число обследованных на коронавирус жителей Свердловской области выросло до 185,9 тысяч

17:22 | 19.05.2020

Фото: yandex.by

По данным на 19 мая, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 5523 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 5184 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 202196. Обследовано всего 185882 человека.



а минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали ещё 138 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 2999 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»