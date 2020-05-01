В Краснотурьинске местный житель обвиняется в смерти его 79-летнего дедушки

17:19 | 19.05.2020

Фото: golos.ua

В Краснотурьинске 31-летний местный житель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), а также по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



Как сообщает прокуратура Свердловской области, на протяжении всего января этого года обвиняемый жил у своего 79-летнего дедушки, с которым постоянно ссорился. Поводом для распрей стала неспособность пенсионера в полной мере обеспечивать себя в быту. Однажды, воспользовавшись беспомощным состоянием дедушки, мужчина избил его и сломал ему ребра. В феврале история повторилась, находясь в состоянии алкогольного опьянения внук вновь избил пенсионера. В ведомстве пояснили, что мужчина нанес ему не менее четырех ударов руками и ногами в область грудной клетки и головы, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде тупой травмы грудной клетки, множественных двусторонних переломов ребер, кровоизлияний в межреберных промежутках.



Пожилой человек не смог восстановиться от полученных травм и осложнений и скончался в больнице.



В настоящее время уголовное дело направлено в Краснотурьинский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция за ч. 2 ст. 112 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы. Срок лишения свободы, предусмотренный ч. 4 ст. 111 УК РФ, достигает 15 лет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»