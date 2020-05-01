В Верхней Салде сгорел гараж с автомобилем внутри

16:58 | 19.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Верхней Салде сегодня полыхал пожар площадью 64 квадратных метра. В огне сгорел до тла отечественный автомобиль «Москвич-2140» и повреждено имущество и внутренняя обшивка гаража.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 11:16 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали восемь спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 12:07 по местному времени. Причины произошедшего выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»