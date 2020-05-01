Около здания свердловского ГУ МВД задержали фальшивого «решалу» с поличным

16:53 | 19.05.2020

В Екатеринбурге прошла громкая операция около здания свердловского полицейского главка. Как сообщили veved.ru очевидцы, около входа в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (проспект Ленина,15а) оперативники подразделения собственной безопасности ГУ МВД эффектно задержали мужчину в гражданском. При себе у него была крупная сумма наличных денежных средств.



Собеседники издания предположили, что борцы с «оборотнями в погонах» задержали взяточника-полицейского, но, как удалось выяснить, ситуация обстоит иначе. По данным veved.ru, оперативники УСБ задержали «фальшивого» полицейского, который «козырял» своими связями в правоохранительных органах, а по факту оказался обычным мошенником, никак не связанным с силовыми структурами.



По некоторым данным, при себе у «решалы» находилось порядка 150 тысяч рублей, которые он получил от обратившегося к нему гражданина. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по cт.159 УК РФ («Мошенничество»).

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