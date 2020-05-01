Краснотурьинские следователи доказали вину подозреваемого в смерти местного жителя

16:42 | 19.05.2020

Фото: yandex.ru

Следственный отдел Краснотурьинска СКР по Свердловской области собрал доказательства вины 20-летнего местного жителя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека») и ст. 161 УК РФ («грабеж»). Суд признал их достаточными для вынесения приговора.



Как сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области, речь идет об инциденте произошедшем в марте 2019 года. Тогда обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступил в перепалку с 46-летним незнакомцем, после чего начал его избивать. Апогеем стал борцовский прием «бросок через себя». Госпитализация пострадавшему не помогла и спустя время он погиб. Более того, подсудимый, не скрывая своих намерений, похитил у потерпевшего телефон, после чего позвонил в службу «скорой помощи» и заявил об обнаруженном им на улице избитом незнакомце.



Следователям подсудимый рассказал историю о трех неизвестных гражданах, которые избили пострадавшего и скрылись с места преступления, поэтому правоохранительные органы на начальном этапе отрабатывали эту версию. Однако она не нашла своего подтверждения.



Зато на одежде и обуви фигуранта была обнаружена кровь потерпевшего, что и установили судебные биологическая и молекулярно-генетическая экспертизы. Таким образом, была установлена причастность подсудимого к содеянному, что подтверждено и рядом других убедительных доказательств.



Суд приговорил злоумышленника к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Помимо прочего, осужденный обязан выплатить 500 тысяч рублей родственникам погибшего в качестве возмещения морального вреда.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»