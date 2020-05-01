Краснотурьинские следователи доказали вину подозреваемого в смерти местного жителя

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Фото: yandex.ru
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Как сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области, речь идет об инциденте произошедшем в марте 2019 года. Тогда обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступил в перепалку с 46-летним незнакомцем, после чего начал его избивать. Апогеем стал борцовский прием «бросок через себя». Госпитализация пострадавшему не помогла и спустя время он погиб. Более того, подсудимый, не скрывая своих намерений, похитил у потерпевшего телефон, после чего позвонил в службу «скорой помощи» и заявил об обнаруженном им на улице избитом незнакомце.
Следователям подсудимый рассказал историю о трех неизвестных гражданах, которые избили пострадавшего и скрылись с места преступления, поэтому правоохранительные органы на начальном этапе отрабатывали эту версию. Однако она не нашла своего подтверждения.
Зато на одежде и обуви фигуранта была обнаружена кровь потерпевшего, что и установили судебные биологическая и молекулярно-генетическая экспертизы. Таким образом, была установлена причастность подсудимого к содеянному, что подтверждено и рядом других убедительных доказательств.
Суд приговорил злоумышленника к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Помимо прочего, осужденный обязан выплатить 500 тысяч рублей родственникам погибшего в качестве возмещения морального вреда.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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