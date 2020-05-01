В Екатеринбурге на площади 120 квадратных метров сгорел жилой дом

16:14 | 19.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в Екатеринбурге на улице Тельмана полыхал пожар площадью 120 квадратных метров. В огне сгорели надворные постройки и жилой дом.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 00:52 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 11 спасателей на четырех спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 04:10 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»