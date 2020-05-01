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15:57 | 19.05.2020

Фото: moeobrazovanie.ru

Приемная комиссия в вузах в этом году пройдет в режиме «онлайн»

Приемная кампания на 2020-2021 учебный год пройдет с рядом особенностей. Об этом сообщает Минобрнауки РФ.

Так, сроки кампании установят относительно сроков завершения ЕГЭ. Отметим, по предварительным данным, даты начала экзаменов назначены на 19 июня, однако они могут быть перенесены из-за эпидемиологической обстановки в стране. Также в этом году предлагается перевести приемную комиссию в режим «онлайн». Поступающие смогут направить заявление о приеме и необходимые документы в электронной форме через ресурсы вуза либо с использованием сервиса «Поступи в вуз онлайн».

Даты проведения дополнительных конкурсных испытаний каждый вуз утверждает в индивидуальном порядке, исходя из рекомендаций Министерства образования и эпидобстановки в регионе.

В настоящее время, согласно приказу Минобрнауки России, об особенностях приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, проведение дополнительных вступительных испытаний в вузах в 2020 году осуществляется с применением дистанционных технологий. При этом порядок и процедура проведения идентификации личности образовательным учреждением устанавливаются самостоятельно; требования процедуры должны быть подробно объяснены и понятны абитуриентам.

Помимо прочего, стоимость обучения в 2020-2021 учебном году будет такой же, как и в 2019, однако вузы имеют право ее корректировать.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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