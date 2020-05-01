В Екатеринбурге из-за более чем 100 заболевших коронавирусом закрыт склад сети «Красное и белое»

15:49 | 19.05.2020

Фото: E1.RU

После публикации губернатора Евгения Куйвашева, который накануне в на своей странице в Instagram фактически обвинил компанию «Красное и Белое» в необходимости продлевать режим самоизоляции в регионе, собственники сети приняли решение закрыть склад в Екатеринбурге.



«В логистической компании, которая развозит товар по всем 632 магазинам "Красное и Белое" в Свердловской области, произошла крупная вспышка коронавируса. Из 232 протестированных человек COVID-19 был подтвержден больше чем у половины — у 136 сотрудников. Мы продолжаем делать все от нас зависящее, чтобы сдерживать распространение коронавируса, но, конечно, такая вспышка вносит корректировки в планы. Я принял решение о продлении большинства ограничительных мер до 25 мая», – написал губернатор и продлил карантинные меры.



Сегодня журналистам портала E1.RU удалось получить комментарий у официальных представителей сети. Стоит отметить, что они озвучили несколько другую цифру заболевших. По данным представителей компании диагноз подтвержден у 103 человек, что на 33 человека, чем в сообщении главы региона.



«С 15 мая 2020 года работа на складе в Екатеринбурге практически остановлена. Все 635 сотрудников отстранены от работы до получения результатов исследования на COVID-19. Все рекомендованные мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции выполняются. На сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора Свердловской области, известно о 103 случаях подтвержденного заражения COVID-19. Состояние людей оценивается как удовлетворительное, у многих симптомов не наблюдается», — сообщили в «Красном и Белом», добавив, что в настоящее время отгрузки со склада «Абсолют» в Екатеринбурге полностью остановлены, товар по магазинам сети, которые продолжают работу в штатном режиме доставляются со складов из других городов.

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