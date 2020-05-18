Сквер в Североуральске признан одной из лучших практик благоустройства страны

15:06 | 19.05.2020

Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Молодежный сквер в Североуральске признан одним из лучших практик создания комфортной городской среды. Такой приказ подписан в Минстрое РФ. По данным федерального ведомства, в конкурсе участвовали 536 объектов из 84 регионов. В реестр по лучшему благоустройству вошли 132 победителя из 49 субъектов страны.



Обустройство общественных территорий считается одним из приоритетов региональной политики, поддерживаемых губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, администрациями муниципалитетов и жителями Среднего Урала, отметил глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов. «На примере Североуральска и многих других территорий мы видим, как благодаря именно этой консолидации меняется не только облик наших городов, но и отношение людей к окружающим их городским пространствам. Оно становится более бережным и осознанным, поскольку инициаторами и соавторами их благоустройства становятся сами жители», – добавил чиновник.



В администрации Североуральска рассказали, что сквер «Молодежный», несмотря на то что находится на въезде в город, является одним из самых посещаемых мест: недалеко от зеленой зоны находятся две школы, три детсада, городской ЗАГС. Однако лишь в 2019 году удалось благоустроить общественное место. С 2003 года и до недавнего времени на площади более девяти тысяч квадратных метров находились всего несколько скамеек, урн, щебеночные дорожки и две малые игровые формы для малышей, пояснили в администрации города. Освещение полностью отсутствовало.



За благоустройство зеленой зоны североуральцы проголосовали весной 2018 года, что сыграло решающую роль. В 2019 году власти активно занялись благоустройством сквера и сегодня, благодаря масштабному благоустройству при финансовой поддержке областного и федерального бюджетов, облик зеленой зоны изменился кардинально.



К концу прошлого года в сквере «Молодежный» появились детский городок и скейт-парк, стена для граффити, wi-fi и селфи-зона. Помимо прочего, было установлено хорошее освещение, а также множество скамеек и уличных банкеток. В центре парка появился яркий «сухой» фонтан.



Сегодня в сквере проводят районные праздники, культурно-массовые и спортивные мероприятия, гуляют мамы с детьми, отдыхает молодежь и люди старшего поколения, после церемонии бракосочетания в ЗАГСе обязательно делают первые семейные фотографии молодожены.



На реализацию проекта было потрачено более 28 миллионов рублей, 26 из которых – областные и федеральные деньги. Оставшиеся затраты взял на себя местный бюджет, рассказывают в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»