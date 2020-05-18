В Екатеринбурге лор-отделение Областной больницы закрыто на карантин из-за коронавируса

14:29 | 19.05.2020

Фото: nautilusint.org

В лор-отделении Областной клинической больницы №1 у одного из пациентов выявлен коронавирус. Отделение закрыто на карантин. Информацию подтвердил оперштаб.



Сообщается, что пациент в коронавирусом госпитализирован в инфекционное отделение другой больницы, а в Областной больнице проводятся противоэпидемические мероприятия: постконтактное тестирование, изолирование, а также дезинфекция. Другие пациенты продолжают проходить лечение, однако новых пациентов в отделении не принимают.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»