Индекс самоизоляции в Екатеринбурге снова побил антирекорд

14:10 | 19.05.2020

Фото: Яндекс, карта самоизоляции

Сегодня, 19 мая, индекс самоизоляции в Екатеринбурге вновь оказался ниже, чем в Москве и многих других городах России. Помимо прочего, индекс оказался рекордно низким и для самой столицы Урала. На данный момент он составляет 1.1 балла.



Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, сегодня по всей России индекс самоизоляции показывает очень низкие баллы. Лишь в Москве показатель немногим выше, чем во всей стране, – 2.1 балла. На Урале по показателям лидируют Нижний Тагил и Тюмень с 1.7 баллами, затем идут Курган и Челябинск с 1.3 и 1.2 баллами соответственно. В Перми индекс оказался таким же, как в Екатеринбурге, – всего 1.1 балла.



В Сибири индекс самоизоляции остается самым низким в России: Новокузнецк – 1.3 балла, Новосибирск – 1.1 балла; в Томске и Кемерово индекс самоизоляции опустился до 0.9 и 0.8 балла соответственно.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали ещё 138 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 2999 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»