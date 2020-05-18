В Екатеринбурге пропал дедушка, нуждающийся в медицинской помощи

13:12 | 19.05.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге без вести пропал 80-летний Герман Некрасов. С 17 мая его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 158 см, xудощавое телосложение, серо-голубые глаза, тёмно-русые с проседью волосы. В момент исчезновения был одет в синюю вельветовую куртку, тёмно-синие брюки, тёмно-серый джемпер со светло-серыми ромбами, чёрные ботинки, чёрную шапку.



Если вы владеете информацией о примерном местонахождении дедушки – сообщите об этом по номеру телефона 8-922-219-06-72 (Олеся).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»