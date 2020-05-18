Жителей Свердловской области призвали к донорству

13:04 | 19.05.2020

Фото: РИА Новости

Жителей Свердловской области призвали к регулярному донорству. В регионе отмечается нехватки всех (кроме первой положительной) групп крови.



«Друзья, для спасения пациентов больниц, нуждающихся в переливании крови, доноры необходимы постоянно. Поэтому донорство должно быть регулярным, а не экстренным, только так можно обеспечить постоянный запас компонентов крови»,- сообщили в Службе крови Свердловской области.



В регионе существует повышенная потребность во второй и третьей группах крови положительного резус-фактора, а также в четвёртой – отрицательного резус-фактора.



Кроме того, отмечается нехватка остальных групп крови отрицательного и положительного резус-фактора.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»