На Среднем Урале скончался ещё один пациент с Covid-19

12:57 | 19.05.2020

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирована ещё одна смерть пациента с подтверждённым тестом на коронавирус. За весь период в регионе с диагнозом COVID-19 скончались семь человек.





Всего за последние сутки на Среднем Урале зарегистрировано 138 новых случаев COVID-19. Общее число заражённых в регионе составляет 2999.



Выписано ещё 44 человека. Уральские врачи вылечили в общей сложности 817 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»