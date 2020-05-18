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12:57 | 19.05.2020

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

На Среднем Урале скончался ещё один пациент с Covid-19

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирована ещё одна смерть пациента с подтверждённым тестом на коронавирус. За весь период в регионе с диагнозом COVID-19 скончались семь человек.


Всего за последние сутки на Среднем Урале зарегистрировано 138 новых случаев COVID-19. Общее число заражённых в регионе составляет 2999.

Выписано ещё 44 человека. Уральские врачи вылечили в общей сложности 817 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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