Ритуальная компания Заречного предлагает платную уборку могил

11:55 | 19.05.2020

Одна из ритуальных компаний Заречного решила подстроиться под коронавирусные ограничения и ввести новую опцию для клиентов.



«В связи со сложившейся ситуацией в нашей Свердловской области и невозможностью посещения кладбищ наша компания готова предоставить услуги по клинингу могил с обязательным предоставлением фотоотчета», – гласит объявление в группе ритуальщиков во «ВКонтакте».



Кроме того, предоставляется полный перечень услуг и их стоимости. Также предлагается приобрести полянки, венки, корзины и лампадки, чтобы возложить их на могилу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»