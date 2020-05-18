Работающим пенсионерам в России продлили больничный

11:25 | 19.05.2020

В России работающим пенсионерам продлили больничный. Об этом заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин.



«Для тех, кому 65 лет и больше, режим самоизоляции, к сожалению, сохранится до конца мая в полном объеме. Это наши родители, дедушки, бабушки, которые и в обычное время нуждаются в особой заботе, а сейчас – тем более. И мы должны быть уверены на сто процентов, что их жизни и здоровью ничто не угрожает»,- рассказал премьер-министр.



Также отметил, что как только появится возможность снять режим самоизоляции и для пенсионеров, незамедлительно это сделают, а пока – можно оформить электронный больничный.



«Чтобы помочь соблюдать все необходимые ограничения тем пенсионерам, которые продолжают работать, мы даем возможность оформить электронный больничный на период с 12 по 29 мая. Соответствующее постановление подписано»,- резюмировал Мишустин.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»