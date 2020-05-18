В Екатеринбурге закроют для движения один из перекрёстков

В Екатеринбурге закроют движение всех видов транспорта на пересечении улицы Пушкина с переулком Почтовым. Сообщает пресс-служба администрации Кировского района города.Ограничения продлятся в период с 22 по 26 мая. В это время там будут вестись работы по прокладке сетей уличного освещения.