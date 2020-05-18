АО «Уралэлектромедь» направило более 300 миллионов рублей на обеспечение промышленной безопасности и охрану труда

В АО «Уралэлектромедь», входящем в состав металлургического комплекса УГМК, подвели итоги работы в области охраны труда и промышленной безопасности за 2019 год. Совокупные затраты в данную сферу деятельности составили более 300 миллионов рублей. Основные расходы связаны с обеспечением работников средствами индивидуальной защиты, лечебно-профилактическим питанием и медицинским обслуживанием.Производственный контроль в течение года осуществлялся согласно «Плану мероприятий по обеспечению требований промышленной безопасности». Все мероприятия выполнены в установленные сроки. Службой охраны труды было проведено 850 проверок. В 2019 году прошли обучение и проверку знаний по охране труда 1636 человек. В области промышленной безопасности прошли подготовку и аттестацию 1525 человек.В соответствии с российским законодательством свыше 6513 работников, в том числе 1727 женщин, прошли периодический медицинский осмотр. Всего на медицинское обеспечение было направлено около 32,3 миллионов рублей. Кроме того, работники, занятые во вредных условиях труда, были обеспечены лечебно-профилактическим питанием на сумму 115,5 миллионов рублей.Ежегодно на предприятии действует «Соглашение по охране труда администрации и профсоюзного комитета». В 2019 году на выполнение мероприятий, предусмотренных данным документом, было затрачено 16,4 миллионов рублей. Основная часть мероприятий связана с модернизацией оборудования и созданием безопасных условий труда.