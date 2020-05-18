Заместителем прокурора Свердловской области назначен Александр Юровских

10:22 | 19.05.2020

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации № 325-к от 7 мая 2020 года на должность заместителя прокурора Свердловской области назначен Юровских Александр Валерьевич.



Александр Валерьевич в 1999 году окончил Уральскую государственную юридическую академию (УрГЮА, ныне УрГЮУ). В органах прокуратуры служит с 1999 года, начав свою профессиональную деятельность с должности следователя прокуратуры Чкаловского района г. Екатеринбурга.



С 2001 по 2005 годы служил в должности прокурора отдела управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. В ноябре 2005 года был назначен заместителем прокурора Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Александр Юровских с ноября 2008 года по ноябрь 2011 года служил в должности первого заместителя прокурора г. Екатеринбурга. В 2011 году был назначен на должность прокурора Октябрьского района г. Екатеринбурга. С ноября 2016 года занимал должность прокурора Верх-Исетского района г. Екатеринбурга.



Александр Валерьевич награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации». Классный чин – старший советник юстиции.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»