В Екатеринбурге за дачу взятки сотруднику ДПС перед судом предстанет мужчина

09:47 | 19.05.2020

В Екатеринбурге перед судом предстанет водитель 1998 года рождения, которого обвиняют в даче взятки сотруднику ДПС за несоставление административного протокола.



По версии следствия, 6 апреля обвиняемый находился в Верх-Исетском районе, где управлял автомобилем без водительских прав. Своими действиями он совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), в связи с чем был остановлен старшим инспектором ДПС.



После остановки и проверки документов обвиняемый был приглашен инспектором ДПС к служебному автомобилю. Там водитель решил дать взятку в размере 500 рублей за несоставление административного материала.



Обвиняемого предупредили, что незаконное денежное вознаграждение является уголовно наказуемым деянием, но водитель деньги забирать не стал.



Сотрудник ДПС вызвал следственно-оперативную группу. В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело за дачу взятки. Дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье Верх-Исетского района Екатеринбурга.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»