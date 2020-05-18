Из-за пожара в жилом доме на Урале на улице оказались семь человек

09:21 | 19.05.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Ивдельском ГО загорелся трёхэтажный дом на ул. 50 лет Октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую в 4:45. На место происшествия выезжали 10 спасателей на трёх спецмашинах. Звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам были эвакуированы семь жителей, в том числе ребёнок.



Установлено, что загорелось имущество на балконе в квартире на втором этаже. В 5:45 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»