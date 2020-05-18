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09:21 | 19.05.2020
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Из-за пожара в жилом доме на Урале на улице оказались семь человек
Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую в 4:45. На место происшествия выезжали 10 спасателей на трёх спецмашинах. Звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам были эвакуированы семь жителей, в том числе ребёнок.
Установлено, что загорелось имущество на балконе в квартире на втором этаже. В 5:45 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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