Уральцы увидят Меркурий рядом с Венерой

09:09 | 19.05.2020

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Жители Свердловской области увидят сближение Меркурия с самой яркой планетой на небе Венерой. Разделять их будут примерно два диска Луны в северо-западной части неба.



Увидеть сближение получится невооруженным взглядом с 22:00 22 мая.



«Обычно Меркурий очень сложно найти на вечернем небе без специальной подготовки невооружённым глазом. Но в этот день Венера сможет точно указать его расположение. Планеты будет разделять чуть менее одного градуса, 54 угловые минуты»,-рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев в группе «Календарь астрономических явлений на Урале».



В воскресенье, 24 мая, к Венере и Меркурию присоединится тонкий серп Луны.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»