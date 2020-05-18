Водители скорой помощи на аутсорсинге получат федеральные выплаты

21:06 | 18.05.2020

Фото: brestcity.com

Водители «скорых» на аутсорсинге получат стимулирующие федеральные выплаты, об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



«Мы уточнили список работников, имеющих право на получение стимулирующих выплат. Наряду с медиками эти выплаты также будут получать водители тех «скорых», которые предоставляют транспортные услуги медицинским организациям на договорных условиях», - сказал премьер-министр.



Мишустин подчеркнул, что водителям, которые участвуют в оказании медпомощи больным коронавирусом будут предоставлены выплаты в размере 25 тысяч рублей. На сегодняшний день таких людей более 42 тысяч.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»