Пригородные поезда в Свердловской области начали ходить по прежнему графику

20:10 | 18.05.2020

Фото: oblgazeta.ru

В Свердловской области пригородные поезда с 18 мая начали ходить по прежнему графику, об этом рассказали в пресс-службе СвЖД.



Курсировать начали электрички №№7203, 7204, 7207, 7208, 7211, 7212 (Керамик – Екатеринбург-Пассажирский – Екатеринбург-Сортировочный), электропоезда «Ласточка» №7084/7085 (Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский) и №№ 7061/7060, 7063/7066, 7068 (Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил), поезд №6823/6824 (Нижний Тагил – Кушва).



Кроме того, с 20 мая увеличится количество вагонов на поездах на Егоршинском, Серовском и Тавдинском направлениях, с 30 мая появится пригородный поезд №6591/6594 (Дружинино – Михайловский Завод, по выходным и праздничным дням), а с 1 июня вернется электропоезд №6037/6038, 6039/6040 (Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт Кольцово).

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»