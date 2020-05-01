Первых свердловских призывников отправят на службу 20 мая с учетом ограничительных мер из-за COVID-19

19:50 | 18.05.2020

Фото: sm-news.ru

В сборном пункте Свердловской области готовятся к отправке первых призывников в рамках весенней призывной кампании. Как рассказали в департаменте информполитики региона, новобранцы отправятся на службу 20 мая с учетом ограничительных мер из-за COVID-19.



Перед прибытием призывников в Егоршино в областном сборном пункте уже провели санитарную обработку всех помещений, в том числе пропускного пункта, казарм и кабинетов медицинского и профессионально-психологического обследования. Кроме того, каждый призывник будет проходить экспресс-тестирование на коронавирус.



Каждый молодой человек в пути к месту службы будет обеспечен медицинскими масками, гелями-антисептиками и бактерицидными салфетками. В воинских частях все новобранцы выдержат обязательный двухнедельный карантин.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»