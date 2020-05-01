Ограничительные меры в Свердловской области продлятся до 25 мая

19:36 | 18.05.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Масочный режим и обязательная изоляция людей старше 65 лет продлятся до 25 мая, об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.



«Я принял решение о продлении большинства ограничительных мер до 25 мая. Это касается и масочного режима и обязательной изоляции людей старше 65 лет. Исключение делаю только для медицинских организаций. С 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией: частные клиники, косметологии», - написал губернатор.



Далее решения будут приниматься исходя из того, как будут развиваться события в течение недели.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»