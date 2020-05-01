За период изоляции метро Екатеринбурга потеряло 80% выручки

19:20 | 18.05.2020

Фото: metroelf.livejournal.com

Екатеринбургский метрополитен за месяцы изоляции потерял 80% выручки по сравнению с обычными месяцами.



Как рассказал в эфире «Эхо Москвы в Екатеринбурге» заявил замглавы города по транспорту и благоустройству Алексей Бубнов, подземка – наиболее пострадавшее от особого режима предприятие муниципального городского транспорта.



«Есть определенные меры поддержки общественного транспорта. У нас в метрополитене выручка составляет чуть больше 20% от той выручки, которая была», - сказал Бубнов.



Ранее мэр уральской столицы Александр Высокинский сказал, что доходы «Гортранса» за период самоизоляции упали на 70%.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»