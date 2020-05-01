Из-за ситуации с COVID-19 в Свердловской области участились случаи мошенничеств

18:48 | 18.05.2020

Фото: bash.news

В Свердловской области за прошедшие 4 месяца произошло более двух тысяч фактов мошенничества, об этом рассказали в региональном департаменте информполитики.



Так, среди граждан распространяются фейковые сообщения, в которых авторы обещают жителям дополнительные меры поддержки в период эпидемии коронавируса. Аферисты предлагают свердловчанам перейти по прикрепленным ссылкам и таким образом похищают их персональные данные, в том числе данные банковской карты. Кроме того, в регионе участились случаи, когда мошенники за определенную сумму предлагают помощь в погашении кредита.



По словам начальника отдела по борьбе с мошенничеством Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Артема Лаздыня, правоохранителям удается раскрывать преступления, несмотря на их сложную составляющую.



«В частности, недавно полицейскими была задержана группа из трех лиц, которые занимались кражей денежных средств с банковских карт уральцев. Представляясь сотрудниками Центрального банка, они получали данные банковских счетов граждан. В результате им удалось обмануть 35 человек, похитив довольны большие суммы денег», – сказал Лаздынь.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»