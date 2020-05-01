Фонд святой Екатерины вручил уральским медикам 100 тысяч масок и 200 тысяч перчаток

18:30 | 18.05.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Фонд святой Екатерины передал в больницы уральской столицы 100 тысяч масок и 200 тысяч перчаток, об этом рассказали в пресс-службе администрации города.



Средства защиты получили городские больницы № 7, 8, 14, 20, 23, 24, Свердловский областной онкоцентр и Станция скорой медицинской помощи.



Ранее Фонд вручил партию из 25 тысяч масок военному комиссариату Свердловской области, партию из 3 тысяч 500 масок в Суворовское училище и 10 тысяч Службе крови. Ещё 45 тысяч масок были выделены для волонтеров фонда, доставляющих продукты питания малоимущим семьям.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»