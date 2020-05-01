В Талице будут судить свердловчанина, обвиняемого в краже телефона

18:19 | 18.05.2020

Фото: ОМВД России по Талицкому району

В Свердловской области будут судить мужчину, укравшего сотовый телефон у своего приятеля, об этом рассказали в ОМВД России по Талицкому району.



Потерпевший мужчина обратился в полицию в конце апреля. Он объяснил, что вместе со своими приятелями накануне распивал спиртное. Когда двое мужчин в состоянии опьянения уснули, другой решил забрать телефон у знакомого и уйти. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей.



Злоумышленник сознался в содеянном. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»