Число обследованных жителей Свердловской области на коронавирус выросло до 180,7 тысяч

17:37 | 18.05.2020

Фото: yandex.com

По данным на 18 мая, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 4314 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 4025 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 196673. Обследовано всего 180698 человек.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 130 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 2861.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»