В камере СИЗО-1 в Екатеринбурге обнаружено тело арестанта

17:06 | 18.05.2020

Фото: vechorka.ru

В СИЗО-1 в Екатеринбурге организована внутренняя проверка в связи с гибелью арестанта, обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ применительно к части 1 статьи 105 УК РФ («Подготовка к убийству»).



Погибшего обнаружил оператор поста вечером 14 мая. Тело арестанта лежало на полу возле окна в одной из камер изолятора. «В камере он находился один. При осмотре признаков насильственной смерти не выявлено. Предварительная причина смерти — асфиксия. Предсмертной записки не обнаружено», — сообщил Znak.com пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. Он также отметил, что погибший состоял на профилактическом учете в связи с его склонностями к суициду и членовредительству.



Сейчас сотрудники ГУФСИН выясняют детали произошедшего, точное время и причину гибели мужчины.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»