У сотрудника СИЗО-1 в Екатеринбурге обнаружили коронавирус

16:49 | 18.05.2020

В СИЗО-1 в Екатеринбурге приняты карантинные меры, связанные с заражением одного из сотрудников. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области, мужчина со следственно-арестованными не контактировал – он работал с документацией.



В связи с появлением в СИЗО коронавируса приостановлены все следственные действия – следственно-арестованных не привозят и не увозят, также приостановлены все свидания, встречи с адвокатами проходят через стекло с соблюдением санитарных мер, запрещен прием передач арестованным, все посылки обрабатываются дезинфицирующими средствами.



У всех сотрудников, работников и осужденных отряда хозяйственного обслуживания взяты анализы на коронавирус. Также в помещениях усилены санитарные меры: проводится дезинфекция, ежедневная термометрия личного состава и спецконтингента для выявления больных с распираторными инфекциями.



По результатам взятых на коронавирус проб будет принято решение о дальнейших мерах.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»