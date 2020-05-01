В Байкаловском районе назначили нового прокурора

15:58 | 18.05.2020

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Байкаловского района назначен младший советник юстиции Антон Купцов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, до последнего времени он занимал должность заместителя Сысертского межрайонного прокурора.



Антон Купцов имеет высшее юридическое образование. В 2011 году он окончил Уральскую государственную юридическую академию. В органах прокуратуры служит с 2012 года, начав свою профессиональную деятельность с должности помощника прокурора г. Краснотурьинска. С октября 2015 года являлся заместителем Сысертского межрайонного прокурора.



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