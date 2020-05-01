В Свердловской области полыхал пожар площадью 128 квадратных метров

15:54 | 18.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В поселке Атиг Нижнесергинского муниципального района на площади 128 квадратных метров полыхали надворные постройки и частный жилой дом.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 07:15 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара приняли участие 13 огнеборцев, в том числе добровольная пожарная дружина поселка, и четыре единицы спецтехники.



Все работы на месте происшествия завершились в 09:40 по местному времени. Причины произошедшего выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»